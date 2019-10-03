Россиян заметили в кулуарах Рады

Россияне под видом журналистов ходят в кулуарах Верховной Рады.
Об этом в Facebook написал корреспондент "Укрінформ" Александр Трохимчук.
"В кулуарах украинского парламента беспрепятственно тусят российские журналисты. Причем не скрывают этого. Причем ведут себя иногда откровенно нагло. Вопрос: а зачем они здесь и почему их аккредитовали?" - сообщил он.
По словам журналиста, россияне представлялись как "мы из Питера".
Ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.
"Ни одного российского СМИ не аккредитовано, хотя и нет запрета. Сегодня были россияне под флагом ВВС и Вашингтон пост", - написала она.
"Это как российские наблюдатели под эгидой ОБСЕ", - отреагировал Трохимчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский и Богдан роздают комментарии российским пропагандистам
Верховная Рада сегодня планирует в первом чтении рассмотреть четыре законопроекта о городе Киев.
Комментарии1