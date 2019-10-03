Россиян заметили в кулуарах Рады

Россияне бродят в кулуарах украинского парламента, говорят журналисты. Фото: УНІАН

Россияне под видом журналистов ходят в кулуарах Верховной Рады.

Об этом в Facebook написал корреспондент "Укрінформ" Александр Трохимчук.

"В кулуарах украинского парламента беспрепятственно тусят российские журналисты. Причем не скрывают этого. Причем ведут себя иногда откровенно нагло. Вопрос: а зачем они здесь и почему их аккредитовали?" - сообщил он.

По словам журналиста, россияне представлялись как "мы из Питера".

Ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Ни одного российского СМИ не аккредитовано, хотя и нет запрета. Сегодня были россияне под флагом ВВС и Вашингтон пост", - написала она.

"Это как российские наблюдатели под эгидой ОБСЕ", - отреагировал Трохимчук.

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