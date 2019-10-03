Рада разберется с Киевом и незаконным обогащением (онлайн)

В повестке дня сегодня стоит 25 законопроектов. Фото: fakty.com.ua

Верховная Рада сегодня планирует в первом чтении рассмотреть 4 законопроекта о городе Киев.

В зале зарегистрировались 371 народный депутат.

Они планируют во втором чтении проголосовать за возвращение в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении. Рассмотрят законопроект, который снижает штрафы работодателям за неоформленных работников.

Среди прочего, попытаются преодолеть вето президента на 3 законопроекта: об Избирательном кодексе, государственной поддержке "Пласта" и создании единого реестра педофилов.

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Завтра, 4 октября, парламент планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли.