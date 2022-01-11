Россия заявила, что продолжит свои военные учения

Посольство РФ в США заявило, что Россия продолжит проводить свои военные учения.

Об этом сообщает посольство в Twitter.

"Где и когда проводить военные учения на территории нашей страны – это наш выбор. Мы продолжим их проводить, поскольку это отвечает интересам безопасности России", - говорится в заявлении.

Автор: twitter.com/RusEmbUSA Россия заявила, что учения отвечают их интересам безопасности

Перед этим 10 января в Женеве между США и РФ состоялись переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности", которые предлагал Кремль. Как сообщает " Интерфакс ", после переговоров на брифинге журналисты спросили у пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, куда Россия должна отвести войска для добиться деэскалации у границ Украины.

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Прайс заявил, что США требуют отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации или транспарентности при проведении учений.

Принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров с РФ в Женеве 10 января. Также заявила, что США при контактах с РФ не собираются принимать решения по судьбе Украины без участия Украины, Европы без Европы и НАТО без НАТО. Шерман сказала, что РФ не дала прямого ответа, готова ли к деэскалации ситуации на границе с Украиной.