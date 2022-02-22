Россия забирает дипломатов из Украины

Россия эвакуирует дипломатов из Украины. Фото: architectureguru.ru/moscow-kremlin

Российская Федерация решила в ближайшее время эвакуировать свой дипломатический персонал из Украины.

Решение объяснили угрозами жизни и здоровью сотрудников посольства и консульств. Об этом 22 февраля заявило российское Министерство иностранных дел.

Там говорят, что с 2014 года посольство РФ в Киеве, консульства в Харькове, Львове и Одессе, Российский центр науки и культуры, а также российские дипломаты "испытывали неоднократные нападения".

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"Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских отношениях киевские власти не реагировали на происходящее", — говорится в заявлении МИД России.

Точную дату эвакуации Москва пока не озвучивает.

Издание The New York Times в середине января опубликовало информацию, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине приказали подготовиться к выезду из страны. Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек - в основном дети и жены российских дипломатов. Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут уехать 30 человек из Киева и консульства во Львове. Россия тогда эту информацию опровергала.