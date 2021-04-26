Россия высылает украинского дипломата

Из посольства Украины в Москве высылают дипломата. Фото: ukrinform.ua

Сотрудник посольства Украины в Москве должен покинуть территорию России до 30 апреля. Украинского дипломата объявили "нежелательным лицом".

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в понедельник 26 апреля.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве", - говорится в официальном сообщении.

В российском МИДе также предупредили о введении дополнительных мер против украинских дипломатов на территории России.

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"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России", - добавили в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины обязало покинуть страну старшего дипломата российского посольства в Украине. Это сделали в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства. Дипломат должен покинуть территорию Украины в течение 72 ч., начиная с 19 апреля.