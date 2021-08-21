Россия ввела санкции против украинских МИД и СНБО

Россия ввела санкции против украинских чиновников. Фото: Антикор

Россия расширила список лиц, находящихся под санкциями.

20 августа соответствующий указ издал российское правительство, сообщает "Парламентская газета".

В санкционный список попали еще более 70 человек, и теперь в нем вообще 922 фамилии.

В частности, там оказались:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;

глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;

советник министра энергетики Елена Зеркаль;

бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский;

уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

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В прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов из "Слуги народа".