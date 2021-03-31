Россия в ТКГ отказалась от возвращения к режиму тишины на Донбассе

РФ отказалась поддержать приверженность режима прекращения огня. Фото: Facebook

Россия не поддержала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука восстановить режим прекращения огня на Донбассе.

В то же время, инициативу поддержала ОБСЕ. Об этом сообщает пресс служба украинской делегации.

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"Кравчук предложил обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима тишины. Предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и глава СММ ОБСЕ Халит Чевик", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Чевик предложил принять совместное заявление ТКГ, чтобы спасти жизни военных и гражданских лиц и подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня.

Над территорией неподконтрольной правительству Украины беспилотник ОБСЕ зафиксировал вооружение боевиков, размещенное с нарушением линий отвода. Вблизи Бугаевки обнаружили 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" 122-го калибра и 3 прицепные гаубицы Д-30 "Лягушка".