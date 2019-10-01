Россия тащит Украину в "ловушку Штайнмайера" - Геращенко

Сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко прокомментировала возможные последствия от принятия "формулы Штайнмайера"

Кремль подготовил ловушку украинской власти, предлагая, через так называемую формулу Штайнмайера, провести местные выборы на оккупированных территориях без предварительного выполнения всех безопасных условий для таких выборов.

Об этом во время брифинга сказала сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Мы предостерегаем власть не верить Путину, не верить Кремлю и не попасть в ловушку", - подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что все предыдущие годы во время переговоров обсуждались "формулы Штайнмайера, планы Марель, планы Сайдика".

"Но украинская сторона и украинская позиция всегда была следующая - мы должны отстаивать интересы Украины. И любая формула, план, директивы не могут обсуждаться, если не решен вопрос безопасности", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Она особо подчеркнула важность очень четкого определения всех пунктов и временных сроков выполнения вопросов безопасности. По ее словам, без этого другие договоренности ставятся под большое сомнение.

"Для нас очевидно, что должен быть вывод иностранных войск и техники. Должен быть постоянный режим тишины на Донбассе, а не как сейчас - когда нам говорят, что действует перемирие, а мы видим, что как всегда российские оккупационные войска ежедневно его нарушают. У нас есть погибшие, у нас есть раненые. В этих условиях говорить о разведении войск по всей линии соприкосновения - это вообще, как мне кажется, большая авантюра", - сказала Ирина Геращенко.

По ее словам, если речь идет о так называемых формулах Штайнмайера, которые сегодня вбрасываются в медиа российской стороной для того, чтобы возмутить общество, то вызывают серьезное беспокойство такие выражения как "выборы в целом могут быть признаны демократическими".

"Мы знаем, что такое признанные миром выборы демократическими, по стандартам ОБСЕ. И мы знаем, что такое "в целом признаны" Российской Федерацией. Это как говорят - две большие разницы", - отметила парламентарий.

"Поэтому мы категорически против подобных вещей", - подчеркнула политик.

Ирина Геращенко также добавила: "Мы всегда в Минске очень активно в контексте возможных выборов на оккупированных территориях обсуждали участие в них временно перемещенных лиц. Именно переселенцы должны принимать непосредственное участие в региональных выборах и избирать власть Донбасса, а не завезены туда "Гиви", "Моторолы", буряты, или кто там еще воюет, как нам говорят, на этих территориях против Украины".

"Сегодня мы видим, что нет ответа на вопрос участия переселенцев, нет ответа на вопрос украинских политических сил партий, участия СМИ. Поэтому все это очень опасные вещи. И мы считаем, что подписание любых документов без урегулирования вопросов безопасности - оно будет серьезной кремлевской ловушкой, в которую может попасть Украина", - отметила Ирина Геращенко.