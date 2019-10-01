Россия тащит Украину в "ловушку Штайнмайера" - Геращенко

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3222
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2835
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 918
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7056
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9666
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2466
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3726
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1593
Фото
Все фото
21
16
7
5
3
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
Видео
Все видео
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 639
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 810
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 657
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6102
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 954
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 15:11

Россия тащит Украину в "ловушку Штайнмайера" - Геращенко

  Комментировать
Россия тащит Украину в &quot;ловушку Штайнмайера&quot; - Геращенко
Сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко прокомментировала возможные последствия от принятия "формулы Штайнмайера"

Кремль подготовил ловушку украинской власти, предлагая, через так называемую формулу Штайнмайера, провести местные выборы на оккупированных территориях без предварительного выполнения всех безопасных условий для таких выборов.

Об этом во время брифинга сказала сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Мы предостерегаем власть не верить Путину, не верить Кремлю и не попасть в ловушку", - подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что все предыдущие годы во время переговоров обсуждались "формулы Штайнмайера, планы Марель, планы Сайдика".

"Но украинская сторона и украинская позиция всегда была следующая - мы должны отстаивать интересы Украины. И любая формула, план, директивы не могут обсуждаться, если не решен вопрос безопасности", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Она особо подчеркнула важность очень четкого определения всех пунктов и временных сроков выполнения вопросов безопасности. По ее словам, без этого другие договоренности ставятся под большое сомнение.

"Для нас очевидно, что должен быть вывод иностранных войск и техники. Должен быть постоянный режим тишины на Донбассе, а не как сейчас - когда нам говорят, что действует перемирие, а мы видим, что как всегда российские оккупационные войска ежедневно его нарушают. У нас есть погибшие, у нас есть раненые. В этих условиях говорить о разведении войск по всей линии соприкосновения - это вообще, как мне кажется, большая авантюра", - сказала Ирина Геращенко.

По ее словам, если речь идет о так называемых формулах Штайнмайера, которые сегодня вбрасываются в медиа российской стороной для того, чтобы возмутить общество, то вызывают серьезное беспокойство такие выражения как "выборы в целом могут быть признаны демократическими".

"Мы знаем, что такое признанные миром выборы демократическими, по стандартам ОБСЕ. И мы знаем, что такое "в целом признаны" Российской Федерацией. Это как говорят - две большие разницы", - отметила парламентарий.

"Поэтому мы категорически против подобных вещей", - подчеркнула политик.

Ирина Геращенко также добавила: "Мы всегда в Минске очень активно в контексте возможных выборов на оккупированных территориях обсуждали участие в них временно перемещенных лиц. Именно переселенцы должны принимать непосредственное участие в региональных выборах и избирать власть Донбасса, а не завезены туда "Гиви", "Моторолы", буряты, или кто там еще воюет, как нам говорят, на этих территориях против Украины".

"Сегодня мы видим, что нет ответа на вопрос участия переселенцев, нет ответа на вопрос украинских политических сил партий, участия СМИ. Поэтому все это очень опасные вещи. И мы считаем, что подписание любых документов без урегулирования вопросов безопасности - оно будет серьезной кремлевской ловушкой, в которую может попасть Украина", - отметила Ирина Геращенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия тащит Украину в "ловушку Штайнмайера" - Геращенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Памяти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура - интересные факты из жизни певца

Украинский завод выпустил доступное авто

В Варшаве украинцу поручили высший государственный пост

Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

В Украину вернулось 7 тыс. эмигрантов

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 56845
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 46108
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 33302
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 32806
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 28836
Политика
Макрон выразил прямую поддержку России
Макрон выразил прямую поддержку России Просмотров: 36
На Луценко завели дело по заявлению "слуг народа"
На Луценко завели дело по заявлению "слуг народа" Просмотров: 207
Порошенко не пришел на полиграф
Порошенко не пришел на полиграф Просмотров: 180
Депутат от "Слуги народа" показал, как доил корову
Депутат от "Слуги народа" показал, как доил корову Просмотров: 135
Чиновников отправят на курсы по кибергигиене
Чиновников отправят на курсы по кибергигиене Просмотров: 81
Больше всего комментируют
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 12185
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua