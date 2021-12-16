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четверг, 16 декабря 2021 02:20

"Россия – сторона конфликта, а не посредник" – Урсула фон дер Ляен

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&quot;Россия – сторона конфликта, а не посредник&quot; – Урсула фон дер Ляен
Россия не посредник в Нормандском формате – Урсула фон дер Ляен. Фото: dw.com

Германия и Франция играют в Нормандском формате роль модераторов и наблюдателей, а Россия является одной из сторон конфликта.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Восточного партнерства заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает "Укринформ".

Именно так она ответила на вопрос журналистов, какой формат переговоров с Россией ЄС будет выбирать в случае реагирования на новую агрессию против Украины.

"Формат переговоров очень четкий. После аннексии Крыма Россией был создан Нормандский формат, где Германия и Франция являются модераторами и наблюдателями, а сторонами конфликта являются Украина и Россия. Мы работаем в этом формате. Я думаю, это и есть нужный формат для этого конфликта", – сказала президент Еврокомиссии.

Летом этого года Еврокомиссия получила от Европейского совета задачу разработать разные варианты действий в случае дальнейшей агрессии России против Украины и выполнила "домашнее задание".

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"Одной из тем нашей встречи была общая обеспокоенность по поводу российского наращивания сил вдоль восточных границ Украины. Мы призываем Россию провести деэскалацию и воздерживаться от любых агрессивных действий. Мы продемонстрировали Украине нашу твердую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Не должно быть никаких сомнений. Европейский Союз ответит твердо на любую дальнейшую агрессию против Украины", - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае военного вторжения России обсуждается строгий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT. Под санкции может попасть также окружение Путина, энергетические компании и российский государственный долг.

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