Россия сейчас играет Зеленского. Играет в полном смысле - главное из интервью Безсмертного

"Я сказал бы даже так: заморозка конфликта на Донбассе вообще может стать мечтой", - Бессмертный. ФОТО: УНИАН

После своего увольнения из политической подгруппы ТКГ Роман Безсмертный дал большое интервью BBC. Говорил о Зеленском, Донбассе и 6 июля, когда под Павлополем погибли четверо украинских морпехов. И о том, как на это ответила Украины.

Gazeta.ua выделила главное.

Почему не смог отказать Зеленскому

Если бы не приближение 17 июля очередной встречи в "Минске", то, понятно, что я бы сказал "нет" (отказался от участия в ТКГ. - Gazeta.ua) и все. Но представьте себе, по плану проходят переговоры, а представителя от Украины нет. Это некрасиво.

Когда я вернулся (из "Минска" - Gazeta.ua), была встреча и разговор с президентом, где мы, как мне показалось, друг друга услышали. Говорили где-то до часа времени - текущие вопросы, вопросы стратегии, тактики. На встрече Кучма, Пристайко (заместитель главы МИД. - Gazeta.ua) и Демченко (советник Зеленского. - Gazeta.ua).

Речь шла о конкретных задачах (от Зеленского. - Gazeta.ua) и все, что мы обсуждали во время первой встречи, достигнуто. И там, где надо было сдержать, и по тем позициям, где нужно было продвинуться, - мы это сделали.

Как россияне стали мясом

Утром 6 августа, в 10:20 происходит обстрел в районе Павлополя, где погибают четыре морпехи. Через 3 часа того же дня Дейнего (так называемый министр иностранных дел ЛНР. - Gazeta.ua) и Кобцева (так называемая омбудсмен ЛНР. - Gazeta.ua) переходят из оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украина, в районе Станицы Луганской. Позже Пушилин (лидер так называемой ДНР - Gazeta.ua) делает завление о том, что украинские военные обстреливают школу в Горловке, ее показывают российские СМИ. Я в это время набираю военных и спрашиваю: "Скажите. В группе "Север" знали, что произошло в секторе "Восток". Ответ: "Знали факт, не знали обстоятельства". Второй вопрос: "А на уровне полевых командиров информация была известна?". "Нет".

Если мы представим ситуацию, что на уровне полевых командиров становится известно, что в условиях режима тишины убиты четыре морпехов, как вы думаете, какая была бы реакция командира взвода, командира группы и так далее? Они бы с этого Дейнеги и Кобцевой сделали там решето. Если бы украинская сторона отреагировала так, как изначально рассчитывали (российская сторона. - Gazeta.ua), то это привело бы не просто до начала конфликта, а к началу широкомасштабных боевых действий. Их как мясо бросили туда.

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6 число - это удар по Зеленскому. И это была катастрофа его курса в мирном процессе. Его спас абсолютно непонятный для меня случай - просто (к военным в районе Станицы Луганской. - Gazeta.ua) не дошло информация о гибели четырех морпехов.

Что советовал окружению Зеленского после обстрела возле Павлополя

Немедленно созвать ОБСЕ, ТКГ. Заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это. Перекрывать КПВВ. Далее перекрыть коммуникации, потому что, не дай Бог. сейчас начнется стрельба, ударят, условно, по газопроводам и водопроводах - это будет катастрофа.

Но в результате мы получили звонок (Зеленского. - Gazeta.ua) Путину, что свидетельствовало о том, что окружение президента не смогли объективно оценить, что произошло.

Об идее русскоязычного канала об Украине

Полная ерунда. Соперничать с русскоязычными телеканалами в Украине, в мире - это просто тратить деньги зря, потому что у нас нет такого ресурса, которым мы можем перебить россиян.

О России, которая играет

Видение (Зеленского на отношения с Россией. - Gazeta.ua) сейчас формируется. Он бросает пробные камни, усваивает материальную часть. Учитывая то, как много россиян обрадовались выходу указа (об увольнении Безсмертного. - Gazeta.ua), я понимаю, что прав о 6-м число. Я прав, что мы являемся свидетелями игры кота и мыши. Даже мышонка. Очевидно, что Россия сейчас играет Зеленского. Играет в полном смысле.

О Медведчуке

Это хорошо (что Медведчук не ездит на переговоры в "Минск". - Gazeta.ua).

О будущем Минских переговоров по Донбассу

ТКГ по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в "Минске" уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой. Здесь конфликт не поддается заморозке. Я сказал бы даже так: заморозка конфликта на Донбассе вообще может стать мечтой. Этот конфликт не будет замороженным, потому открытый канал поставки оружия.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Сам Безсмертный узнал о своем увольнении из СМИ.

Несколькими днями ранее Безсмертный заявил, что после гибели четырех военных на Донбассе Украина должна приостановить участие в Минских переговорах. Роман Безсмертный - украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины. В 2015-м был уполномочен представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Вышел из Минского переговорного процесса в 2016-м. 10 июля президент Украины Владимир Зеленский вернул его в Трехстороннюю контактную группу, уволив перед этим Александра Моцика.