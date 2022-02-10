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четверг, 10 февраля 2022 23:52

Россия разблокировала Азовское море - СМИ

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Управление навигации и океанографии Минобороны России отменило перекрытие Азовского моря к северу от Керченского пролива.

Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице Facebook. При этом он продемонстрировал скан соответствующего документа.

Из документа следует, что решение снять блокаду было принято 10 февраля, в 16:43.

Клименко считает, что на это повлияло беспрецедентное дипломатическое давление на Россию со стороны дипломатов, СМИ и министра иностранных дел Великобритании во время недавних переговоров с главой МИД РФ.

Как сообщала Gazeta.ua ранее, проход судов в направлении черноморских портов Украины будет осуществляться по коридору 12-ти мильной зоны территориальных вод Украины.

Точных данных об актуальных глубинах в свободном коридоре вдоль берегов Одесской области от АМПУ пока не поступило, но участники рынка говорят о имеющихся в коридоре гарантированных 20 метрах.

Негативно это отразится на работе самого глубоководного порта Украины – Южного, где у отдельных причалов глубина достигает 21 метра. Очень вероятно, что возникнут пробки напротив Днестра, где проход глубинами 20 метров узок и имеет ширину 0,6 миль.

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Ранее сообщалось, что Россия с 13 по 19 февраля перекрывает через якобы военные учения почти все Азовское море и значительную часть Черного моря.

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