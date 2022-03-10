Россия покидает Совет Европы

Россия больше не намерена участвовать в деятельности Совета Европы. Мол страны Запада подрывают работу этой организации.

Об этом сообщает МИД РФ.

"Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе", - говорится в заявлении российского ведомства.

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"Россия больше не будет участвовать в превращении натовцами и ЕС, послушно следующих за ними, старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании", - добавляют в Москве.

В среду, 9 марта, ЕС снова расширил санкции против России и Беларуси. Представители 27 государств-членов ЕС приняли ряд новых санкций, затрагивающих морской сектор и сектор криптовалют. Три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT. Дополнительные санкции, относящиеся к физическим и юридическим лицам в России и Беларуси. Это российские руководители, олигархи и члены их семей.