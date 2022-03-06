Россия официально анонсировала на завтра обстрел Украины - Зеленский

Зеленский записал очередное видеообращение. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал российским оккупантам Судный день вместо Прощенного воскресенья.

"На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории. Наших предприятий. Оборонного комплекса. Построены в городах. А сейчас они посреди обычной городской среды. Там работают тысячи человек. Сотни тысяч – живут рядом. Это сознательное убийство", заявил Зеленский в видеообращении, сообщает Gazeta.ua.

Он уверен, что примененных против России санкций недостаточно.

Зеленский поблагодарил каждого украинца, остающегося даже в окружении, чтобы защищать наши города. Нашу свободу.

"Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Которая запускала ракеты. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы", заявил он.

Президент наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин.

"Сегодня – Прощенное воскресенье. Но мы не простим сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. И вместо Прощенного будет Судный день", заявил Зеленский в видеообращении.

Российскую экономику нужно окончательно зажать в тиски с помощью новых санкций. Это поможет приостановить московскую агрессию в Украине. Письма с перечнем санкций которых ждем – уже разосланы всем министрам иностранных дел государств Евросоюза, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.