Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной, ведь Путин боится - Кравчук

 
Ексклюзивы
1/5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
2 Просмотров: 675
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1440
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 171
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 270
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 819
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1719
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
5
13
3
15
3
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 162
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 207
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1719
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 261
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1251
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 90
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 02:16

Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной, ведь Путин боится - Кравчук

  Комментировать
Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной, ведь Путин боится - Кравчук
Кравчук рассказал о возможности войны с Россией. Фото: Украинская правда

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне, поскольку боится её последствий.

"Россия не готова к широкомасштабной войне. Она имеет много внутренних проблем. При всей непредсказуемости ее действий, всегда остается у них на анализе страх. Страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, "Путин не хочет большой войны, он хочет держать под контролем Украину, Европу и все демократические ценности".

"Путину этого не дадут сделать. Он уже не сможет вести себя так, как он вёл себя несколько лет назад. Мир увидел, с кем имеет дело. И я это вижу из заявлений НАТО и политиков высокого ранга по всему миру", - резюмировал Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина инициирует внеочередное экстренное заседание ТКГ

Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе после окончания карантина могут быть перенесены из Беларуси в Польшу. Россия будет против переноса, поскольку ей необходимо, чтобы на переговорах по Донбассу присутствовали представители ОРДЛО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной, ведь Путин боится - Кравчук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 17784
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 14832
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 13806
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8046
Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава
Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава
 Просмотров: 6408
Политика
Бизнес поддержат во время карантина. Зеленский подписал закон
Бизнес поддержат во время карантина. Зеленский подписал закон Просмотров: 9
Украине выделят специальные холодильники для хранения вакцин Pfizer
Украине выделят специальные холодильники для хранения вакцин Pfizer Просмотров: 9
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ Просмотров: 738
Принятие Украины в НАТО зависит не от США - Псаки
Принятие Украины в НАТО зависит не от США - Псаки Просмотров: 450
СНБО сейчас готовит решение о ключевых мероприятиях на пути интеграции в НАТО
СНБО сейчас готовит решение о ключевых мероприятиях на пути интеграции в НАТО Просмотров: 360
Больше всего комментируют
20
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
2
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
2
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Голосов: 6525
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть