Россия может начать масштабную провокацию

Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов ожидает провокации России на выборах. Фото: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы. Об этом он сказал журналистам.

"Безусловно, сегодня у них один из приоритетов - это внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов. Но мы не исключаем и агрессивных действий, военных действий против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов".

Россия готовит свои войска возле украинских границ к активным военным действиям.

"Но концентрация войск, которая происходит на востоке и на юге нашей страны, свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня именно агрессивную военную форму давления на Украину. Другой вопрос - когда это может быть использовано, когда они могут начать масштабную провокацию" , цитирует Турчинова "Інтерфакс-Україна"

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В Украине в 2019 году должны состояться очередные президентские и парламентские выборы.