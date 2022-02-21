Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля

Наши воины готовы к любым сценариям, сказал министр обороны. Фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA

Российская Федерация эскалацией на границах хочет расшатать Украину изнутри и уничтожить наше государство.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"Среди других мы рассматривали сценарий, что Россия попытается буквально окружить Украину войсками от Бреста до Таганрога по суше и на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы в Приднестровье.

Также ожидали, что на этом фоне российские войска устроят обострение на востоке Украины. И все это будет сопровождаться другими средствами давления – кибератаками, минированиями гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

Цель этих действий – расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции. Чтобы мы сменили политический курс и отказались от европейской и евроатлантической интеграции и потеряли независимость", - сказал министр.

"Наши воины готовы к любым сценариям", – заявил.

Сколько врага на границах

По словам Резникова, сегодня российские подразделения на границах насчитывают 127 тыс. человек. наземного компонента. С морским и авиационным - 147 тыс.

"Мы не видим отвода и уменьшения количества. Мы прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после учений, потому что их везли с дальнего востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать десять дней и возвращаться назад.

Так же не стали сюрпризом внезапные учения в Приднестровье. Нами уже приняты соответствующие меры реагирования", - сказал.

Ситуация на Донбассе

С 17 февраля происходит обострение в зоне операции Объединенных Сил. За последние дни оккупанты во время обстрелов повредили четыре учебных заведения и пять объектов гражданской инфраструктуры.

"У них на вооружении стоят обезьяны с гранатами. Потому что повреждая наши объекты инфраструктуры, например трансформатор, обеспечивающий подкачку давления воды, они таким образом лишили снабжения водой жителей временно оккупированных территорий", - рассказал Резников.

С минувшего четверга было 60 обстрелов со стороны врага, на следующий день – 66, а в субботу – 134. За минувшие сутки – 80, одного украинского воина ранили.

"Мы потеряли двух воинов, пять получили ранения. До этого в течение 37 дней не было погибших", – заявил Резников.

Вчера оккупанты обстреливали КПВВ "Щастя", уничтожили грузовик представителей Совместного центра по контролю и координации.

"А до этого те же обезьяны с гранатами обстреляли машины гуманитарной миссии ООН. Или это циничный план о полном оторвании тех территорий от цивилизованного мира или там - идиоты", - сказал министр.

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По состоянию на 9:00 понедельника зафиксировано 14 обстрелов. Враг ранил одного украинского бойца. Российские оккупанты разместили артиллерию и бронетехнику рядом с жилыми домами. Откуда обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины и населенные пункты. Через четыре дня разрушили и повредили более 100 жилых домов.

"Это военное преступление. Преступники пытаются спровоцировать нас на ошибку, чтобы потом под предлогом "защиты" людей, которым они раздали российские паспорта, Кремль получил поле для маневра.

Наши воины знают, как отвечать филигранно. Оборонное оружия от партнеров уже передано в боевые части на фронте и наши военные уже им овладели. Это сломало планы врага", - сказал Резников.

Паника россиян

"Трижды россияне отказывались от участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы. Они панически убегают от открытого разговора. Вчера третье заседание не состоялось. Россияне уже, по сути, отказываются от Минских соглашений", - сказал министр.

"Кремлю уже никто не верит, особенно после того, как журналисты международных СМИ попали под обстрел в Луганской области", - заявил министр.

Оккупанты устроили фарс с "экстренной эвакуацией", чтобы создать картинку для пропаганды.

"Фактически они захватили пожилых женщин, детей в заложники, чтобы сделать их частью своей военной операции", – сказал министр.

Одновременно оккупационные администрации объявили "мобилизацию". "То есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе. Поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать", - рассказал Резников.

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список объектов, где враг может устроить диверсии, чтобы повлечь техногенные катастрофы и человеческие жертвы.

Всемирная поддержка Украины

Коалиция поддержки Украины увеличивается, сказал Резников.

"Активно работаем над тем, чтобы пополнить резервы летальных средств и бронезащиты. Вновь обратились ко всем странам с просьбой помочь быстро пополнить резервы средств защиты.

Стараемся отработать три варианта – производство в Украине, импорт и получение в качестве помощи", – рассказал.

В четверг состоялось заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны государств-членов НАТО. "Там обсуждалась ситуация безопасности и возможный формат совместных действий", - сказал Резников.

"Верю, что готовность украинской армии, устойчивость нашего общества и поддержка наших партнеров станут превентивным мероприятием. Это позволит отвлечь сценарий масштабной эскалации и в ближайшее время возобновить режим прекращения огня в ООС.

Еще раз повторю – украинская армия не планирует никаких наступательных действий. Мы выступаем за возвращение наших людей и территорий политико-дипломатическим путем. И мы их в свое время вернем – и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, и Крым и Севастополь", – заявил министр.

Россия хочет создать повод для нападения на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Великобритания и США согласовали синхронное введение санкций против РФ в случае нового витка агрессии.