Британия и США договорились о совместных санкциях против РФ

В случае вторжения в Украину компаниям РФ не разрешат вести торговлю в фунтах и долларах. Фото: ВВС

Великобритании и США согласовали синхронное введение ограничений для России на торговлю в фунтах и ​​долларах в случае полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, российским компаниям запретят "вести торговлю в фунтах и ​​долларах", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC.

"Основными статьями экспорта России являются нефть, газ и металлы, цены на которые в большинстве своем устанавливаются в американских долларах. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призвал к дедолларизации экономики России. В 2019 году компания "Роснефть" заявила, что начала заключать сделки не в долларах , а в евро", – добавил Джонсон.

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Под британские санкции попадут российские банки и компании, а российские олигархи не могут укрыться от них, отметил премьер.

"Урок полученный от оккупации Россией Крыма в 2014 году состоит в том, что вы не можете просто разрешить Владимиру Путину, чтобы возможное вторжение сошло ему с рук", - отметил Джонсон.

Борис Джонсон предупредил о планах России начать "самую большую войну в Европе с 1945 года". По его словам, есть "все признаки того, что план в известном смысле уже начал воплощаться в жизнь".