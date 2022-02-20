"НАТО видит, что Россия готовится создать повод для нападения" - Столтенберг

Генсек НАТО заверил о поддержке политических путей разрешения ситуации, которая сложилась вокруг Украины. Фото: Reuters

НАТО видит признаки того, что Россия может совершить полномасштабное нападение на Украину.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Йенса Столтенберга телеканалу ARD.

Он отметил, что на украинскую границу прибывают все новые российские войска. Кроме того, генсек подчеркнул, что НАТО видит признаки возможного полномасштабного вторжения и того, что Россия готовится создать повод для нападения.

"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", – заявил Столтенберг.

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Столтенберг сказал, что альянс по-прежнему поддерживает поиск путей политического разрешения ситуации.

"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину очень высока. Он отметил, что есть "все признаки того, что РФ готова отправиться в Украину. Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, прибавив около 7 тыс. военных. С 17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 122 нарушения, 108 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies зафиксировали, что Россия продолжает стягивать войска и технику на украинскую границу в Беларуси и в оккупированном Крыму. В Госдуме призвали ввести войска в Донбасс.