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вторник, 08 сентября 2020 02:14

Россия хочет развалить Украину изнутри "особым статусом" Донбасса

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Россия хочет развалить Украину изнутри &quot;особым статусом&quot; Донбасса
План российского врага с начала агресии против Украины не изменился. Фото: Reuters

Так называемое перемирие на Донбассе, о котором говорит власть, закончилось очередным убийством российским оккупантом украинского гражданина. Об этом сказал народный депутат от "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире телеканала ICTV.

"Логика и позиция России с 14-го года никак не изменилась. Она добивается сейчас того же, чего добивалась с времени начала войны.

План был развалить Украину изнутри. И оккупированные территории Донбасса это был "троянский конь", которого пытались нам набить, начиная с 15-го, 16 лет и заканчивая настоящим.

Тактика немного изменилась, но логика осталась той же. То есть временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей должны получить особый статус. Можно как угодно его называть - "автономный", "специальный режим местного самоуправления", "особый статус". Это будет территория, которая не будет контролироваться Украиной, которая будет разбивать, раскалывать, разваливать государство изнутри", - сказал нардеп.

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"Во времена президента Порошенко, когда Россия шла на определенные уступки и не получала надлежащих компромиссов, она начинала обострять ситуацию. Такое было во время обострения на Светлодарской дуге, на промке. Сейчас то же. Логика, тактика несколько изменилась. Потому что с точки зрения Кремля Зеленский является более чувствительным человеком, менее осведомленным в военных делах, воспринимается как более лояльный персонаж.

Более того, абсолютно невооруженным глазом было видно, что для Зеленского обмен пленными и встречи в "нормандском формате" было очень важным бонусам, который можно было наружу ретранслировать. Этим и пользовались. И именно поэтому согласились на историю, которая называется "длительным прекращением огня". И если бы не было отменено постановление о невозможности проведения выборов на оккупированных территориях, когда не сработала история с "изучением общественного мнения" во время выборов, сделали то, что делали всегда - начали стрелять, убивать.

Когда это так называемое перемирие начиналось и меня спрашивали "Чем оно закончится?" я говорил "К большому сожалению, оно закончится тем, чем заканчивались все предыдущие прекращения огня - началом огня и убийствами украинских граждан". Собственно что и произошло.

На самом деле не мы должны были идти на уступки России. Мы должны были требовать от России в течение не менее полугода прекращении огня. И только после того, как этого придерживаются, обсуждать обмен пленными, гуманитарное разминирование, отвод сил и средств.

Полное прекращение огня - это когда никто нигде не стреляет. Почти тысяча нарушений прекращения огня. Когда говорят "Ну так это не прицельный огонь", да - это не прицельный огонь. Залетает ВОГ (гранатометный выстрел. - Gazeta.ua) в окоп, слава Богу никого не убил 2 недели назад. А сейчас - убил", - сказал Рахманин.

На Донбассе 6 сентября на 42-й день режима прекращения огня российский оккупант нарушил договоренности и открыл огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере 3 обстрела, во время которых 1 украинский воин погиб.

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