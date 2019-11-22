Россия формирует в Крыму советских граждан - представитель Зеленского

"Мы должны создать на материковой части Украины условия, при которых будут подрастать граждане Украины с национальной и гражданской идентичностью", - Кориневич. ФОТО: Facebook-страница Антона Кориневич

Россия, которая оккупировала украинский полуостров Крым, формирует из жителей советских граждан.

Такое мнение в интервью LB.ua высказал представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

"Фактически образования на украинском языке в Крыму уже нет, а количество школьников, обучающихся на крымскотатарском, уменьшается. Даже праздники в детском саду или в младшей школе обязательно содержат элементы "русского мира".

Российская Федерация формирует в Крыму советских граждан, имеющих паспорт с орлом, знающих свой язык, но не идентифицирующих себя со своей нацией, не знающих традиций, культуру, историю".

Кориневич согласился с замечаниями журналистки о том, что Украина не может противодействовать уменьшению школ.

"Но мы должны создать на материковой части Украины условия, при которых будут подрастать граждане Украины с национальной и гражданской идентичностью. Будем пытаться как-то привлекать к этому тех, кто проживает на временно оккупированной территории".

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"Мы планируем способствовать развитию крымскотатарских образовательно-культурных центров на подконтрольной Украины территории. Очень много крымских татар вывезли своих детей из Крыма. И важно поддерживать для них ощущение дома. Таким образом, мы будем воспитывать молодежь, на которую можно будет опираться, и которая может вернуть Крым".

9 октября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что у Украины нет формулы деоккупации Крыма.