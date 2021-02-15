Россия финансировала каналы Медведчука - Минкультуры

Обсуждение, о прекращении работы каналов происходило в различных форматах и длилось более 2 месяцев. Фото: "УНИАН"

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK опосредованно финансировались РФ, по крайней мере на этапе их приобретения.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью "Левому берегу". Он подчеркнул, что речь идет о финансировании терроризма, но добавил, что не знает, шла ли речь о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.

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"Во время работы временной следственной комиссии по поводу "медведчуковских" каналов нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал именно факт их приобретения, поскольку там долгая и запутанная история. У меня есть основания говорить о косвенном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", — сказал Ткаченко.

Обсуждение о прекращении работы каналов происходило в различных форматах и длилось более 2 месяцев.

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2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.