Российский газ станет парадной дверью в Украину для Кремля - эксперт

Политолог Михаил Басараб В неофициальных коммуникациях между российской стороной и украинским руководством вероятно обсуждаются возможности восстановления закупки российского газа. Фото: Тарас Подолян

Восстановление закупок и поставок в Украину российского газа команда президента Владимира Зеленского рассматривает как элемент политических договоренностей с РФ. Это позволит России восстановить контроль над Украиной, а Зеленскому - исполнить предвыборные обещания. Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Михаил Басараб.

"Вопрос восстановления закупки российского газа имеет большой вес. В неофициальных коммуникациях между российской стороной и украинским руководством вероятно обсуждаются возможности восстановления закупки российского газа. Вероятно министр энергетики Оржель посвящен в эти вопросы. Гончарук (премьер-министр Украины - Gazeta.ua) не знает ничего. Указывает на его реальное влияние во власти ", - говорит Басараб, комментируя заявления обоих чиновников.

Гончарук опроверг ранее озвученное Оржелем заявление о намерениях украинской власти принять новое соглашение о транзите с Газпромом. Мол, тогда цена для бытовых жителей снизится. Премьер-министр назвал прямые поставки газа сдачей интересов государства.

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Оржель не делал таких заявлений без согласования с высшим руководством государства. Вопрос дискутируется и проговаривается без информирования Гончарука, считает эксперт.

"Для Кремля газ не только бизнес. Прежде всего это большая политика. С помощью газа Россия коррумпирует демократические элиты Украины и европейских государств. Монопольное влияние РФ на любую сферу общественной жизни, особенно на энергетическую сферу, дает дополнительные рычаги давления на Украину и шантажа, влияния на украинское руководство. С 2015 года Украина разорвала эту цепь, отказавшись от прямых поставок газа. Россия стремится восстановить это. Если министр энергетики об этом начал говорить, значит этот вопрос обсуждается. Для Зеленского это может быть соблазном. Россия придумала красивую легенду о поставке на постоянной основах дешевого газа ", - считает политолог.

Классическим примером использования Россией этого рычага для подрыва суверенитета Украины были Харьковские соглашения, напомнил эксперт. В 2010-м продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на снижение цены на газ. "Зеленский находится в деликатном положении в переговорах с Международным валютным фондом. Имеет выполнять предвыборные обещания. Для этого нужен ресурс. Дешевый российский газ может помочь ему выполнить обещания через подкуп населения. Это также может стать для президента объяснением его политических уступок России. Дешевый российский газ может стать парадным входом для России в Украину. раз даст Москве возможность влиять на политику Украины и подрывать суверенитет ", - подытожил Басараб.

Гончарук после заседания правительства заявил, что Украина не ведет переговоры с Россией о поставках газа.