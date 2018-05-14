Российских олигархов ждут новые санкции - эксперт

Россияне не выходят на контакт в вопросе Донбасса. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки могут расширить санкции против российских олигархов.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в эфире "112 Украина".

"Будут продолжаться санкции против российских олигархов. Скорее всего, увидим новую порцию таких санкций", - считает эксперт.

По его убеждению, США сейчас не ведут переговоров с Россией относительно Украины. В Кремле решают, оставлять ли на месте переговорщика Владислава Суркова, или искать другую кандидатуру.

"Никаких переговоров с Волкером не будет. Сейчас ключевое направление переговорного процесса - нормандский формат. Переговоры в нормандском формате возобновляются. Недавняя встреча в Аахене Порошенко, Меркель и Макрона была сверкой часов, согласованием дальнейших совместных действий и тактики переговорного процесса. Дальше Меркель и Макрон будут отдельно оказывать давление на Путина, чтобы побудить его к компромиссам, прежде всего в вопросе миротворческой миссии на Донбассе", - отметил Фесенко.

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14 мая спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит восток Украины. Он намерен "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе". По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в январе 2018 года. С тех пор Москва не выходит на связь.