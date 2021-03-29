Российские стендаперы, которые выступали в оккупированном Крыму, едут с концертами в украинские города

В Украину с концертами собираются российские стендап исполнители, которые выступали в оккупированном Крыму.

Афиши с анонсами появились на страницах сервисов по продаже билетов и концертных агентств.

Сольные концерты Ивана Абрамова анонсирует сервис Kontramarka.ua. Сообщается о его концертах в мае в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе.

Абрамов в августе 2019 гастролировал в оккупированном Крыму.

Концертное агентство H2D рекламирует гастроли другого российского стендапера Павла Дедищева в мае в тех же городах. Дедыщев выступал в Симферополе в сентябре 2017 года.

Абрамов и Дедыщев находятся в базе "Миротворца"

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В прошлом году в январе СБУ сообщала о запрете въезда в Украину российскому певцу Валерию Сюткину, который поддерживает оккупацию Россией Крыма. 8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.