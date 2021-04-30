Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального

Скрин-шот конференции с YouTube-канала пранкеры / YouTube-канал пранкеров

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров выдавали себя за коллег Алексея Навального и пообщались с депутатами от "Слуг народа".

Чтобы попасть на онлайн-конференцию, россияне пообещали сделать громкое заявление о Крыме.

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Столяров представился руководителем штаба Навального Леонидом Волковым, а Кузнецов главой "Фонда борьбы с коррупцией" Иваном Ждановым.

В конференции приняли участие глава партии "Слуг народа" Александр Корниенко, депутаты парламентской фракции Святослав Юраш, Мария Мезенцева, Александр Мережко и Вадим Галайчук. Кроме того, в разговоре принял участие Мустафа Джемилев.

Во время конференции пранкеры заявили, что якобы команда Навального планирует прекратить оккупацию Крыма после прихода к власти, но хочет обсудить этот процесс с украинскими коллегами.

"Мы планируем признать Крым украинским, но еще есть выработать общий план, как будем его реинтегрировать, когда придем к власти", - сказал один из пранкеры.

Сначала Джемилев, Корниенко и Мезенцева активно вели дискуссию с русскими, однако в итоге украинская сторона поняла, что что-то не так. К концу разговора участие в конференции принимал только Юраш.

Эти пранкеры не первый устраивают громкие розыгрыше политиков. В июле 2020-го их выдали себя за генсекретаря ООН Антониу Гутереша и поговорили по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой о Зеленском, России и коронавирусе.

В 2018 году звонили министру обороны Украины Степану Полторак от имени Порошенко и требовали его отставки. В том же году звонили главе МИД Великобритании, прикидываясь премьером Армении.