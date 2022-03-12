Российские генералы не хотят продолжать войну в Украине

Украина знает все о планах РФ. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Большинство генералов русской армии не хотят продолжать войну на Украине. Через две недели кафиры понесли значительные потери.

Украина знает все о планах России, сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, какие-то попытки захватить Украину военным путем, они провалятся", - отметил он.

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Продолжать наступление хотят только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

"Сейчас осталось два человека, абсолютно откровенно выступающих за продолжение боевых действий на территории Украины, это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает против. Кто-то активнее, кто-то просто молча, иногда даже саботируя некоторые приказы руководства России", - добавил Буданов.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.