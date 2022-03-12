Российские генералы не хотят продолжать войну в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1386
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2484
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 5553
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7095
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 89192
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6581
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2385
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2781
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6579
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
20
8
2
3
5
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Видео
Все видео
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД
Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД
"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями
"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 243
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2862
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3465
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8793
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3195
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 585
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 02:18

Российские генералы не хотят продолжать войну в Украине

  Комментировать
Российские генералы не хотят продолжать войну в Украине
Украина знает все о планах РФ. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Большинство генералов русской армии не хотят продолжать войну на Украине. Через две недели кафиры понесли значительные потери.

Украина знает все о планах России, сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, какие-то попытки захватить Украину военным путем, они провалятся", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия перешла к новой стадии террора" - Зеленский обратился к украинцам

Продолжать наступление хотят только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

"Сейчас осталось два человека, абсолютно откровенно выступающих за продолжение боевых действий на территории Украины, это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает против. Кто-то активнее, кто-то просто молча, иногда даже саботируя некоторые приказы руководства России", - добавил Буданов.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские генералы не хотят продолжать войну в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 89192
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 66499
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 39463
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 34886
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 28268
Политика
"Крах режима Лукашенко" - МВД о нападении Беларуси на Украину
"Крах режима Лукашенко" - МВД о нападении Беларуси на Украину Просмотров: 117
Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины – Генштаб
Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины – Генштаб Просмотров: 954
Россия проводит мобилизацию в Крыму и ОРДЛО. Утратили боеспособность - разведка
Россия проводит мобилизацию в Крыму и ОРДЛО. Утратили боеспособность - разведка Просмотров: 1044
"Будем бить по рукам" - Кулеба о захвате российскими оккупантами украинских АЭС
"Будем бить по рукам" - Кулеба о захвате российскими оккупантами украинских АЭС Просмотров: 621
"Россия перешла к новой стадии террора" - Зеленский обратился к украинцам
"Россия перешла к новой стадии террора" - Зеленский обратился к украинцам Просмотров: 369
Больше всего комментируют
3
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
"Прекратите кровопролитие" - в ООН отреагировали на авиаудар по больнице в Мариуполе
Голосов: 1188
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть