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пятница, 05 июля 2019 13:10

России ничего не светит с Украиной - Bloomberg

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России ничего не светит с Украиной - Bloomberg
Большинство украинцев считают Россию агрессором, напоминает западная пресса.

Попытки России усилить свое влияние в Украине в то время, как страна готовится к выборам, не достигли больших успехов.

Об этом пишет американское издание Bloomberg, сообщает УНІАН

Отношения между бывшими союзниками остаются на низком уровне после того, как протесты в Киеве повалили лояльного к Кремлю президента в 2014 году, а Владимир Путин аннексировал Крым и устроил войну. Хотя причастность к последней он до сих пор отрицает. Украина остается в фокусе на интеграции с Западом, а Москва до сих пор пытается сорвать этот процесс.

Украина остается в фокусе на интеграции с Западом, а Москва до сих пор пытается сорвать этот процесс.

Серьезное присутствие в украинском парламенте помогло бы российской стороне в этой задаче, пишет издание. Поэтому связанный с Кремлем бизнесмен переформировал лояльную к России партию "Оппозиционная платформа" перед голосованием, которые пройдет 21 июля. Олигарх Виктор Медведчук, чья дочь считает Путина своим крестным отцом, взялся помогать в попытках договориться об обмене пленными на прошлой неделе. Об низких ценах на энергоресурсы тоже много говорили.

Однако, эти потуги почти ничего не дали. Поддержка политических партий, лояльных к России, оставалась почти неизменной за последние 5 лет после второй проевропейской революции в Украине за десятилетие.

Разочарование масштабной коррупцией взамен сыграло в пользу Владимира Зеленского. Обещая сохранить прозападное направление страны, его партия сохраняет лидерство в опросах перед парламентскими выборами.

"Российская цель очень проста: восстановить свою власть через посредников. Но этого трудно добиться", - говорит политолог Владимир Фесенко.

"Они хотят создать свой авангард в парламенте и расширить свое присутствие там", - добавил эксперт.

Bloomberg пишет, что Путин пытается создать проблемы для Зеленского, который занял свой пост без политического опыта. Россия начала выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий на Донбассе через считанные дни после избрания нового украинского президента.

Опрос, проведенный группой "Рейтинг" в мае и июне, показал, что две трети украинцев до сих пор считают Россию агрессором. В это время только четверть имеют противоположную точку зрения. Учитывая то, что приверженные избиратели в Крыму и в зоне боевых действий на Донбассе не смогут голосовать, а большинство граждан Украины поддерживают долгосрочную цель присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО, партиям, которых поддерживает Россия, не стоит ждать большого сдвига.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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Дата
05
июля

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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