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вторник, 11 июня 2019 10:34

Роспуск Рады: Зеленский сказал несколько слов и оставил Конституционный суд

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Автор: ukrinform.ua
 

Президент Владимир Зеленский выступил на заседании Конституционного суда Украины, который рассматривает законность указа о роспуске Верховной Рады.

Он поблагодарил судей за приглашение и выразил уверенность, что они примут правильное решение.

"Сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы об этом знаете и, думаю, примете справедливое решение, за которое нам не будет стыдно перед народом и своими детьми. Тем более, что этот указ полностью соответствует духу и букве закона. Наша юридическая позиция - беспрекословная и безупречна. Это докажет мой представитель Федор Вениславский. Я сейчас передаю ему слово. А сам, с вашего разрешения, покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие оказало влияние на судей и решение было принято под давлением", - сказал Зеленский.

После этого он покинул зал суда.

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23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016 года.

Председатель парламента Андрей Парубий заявил, что до выхода фракции "Народный фронт" в мае в составе коалиции было 227 народных депутатов.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.

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Комментарии

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Дата
11
июня

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