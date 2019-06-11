Роспуск Рады: украинцы пикетируют Конституционный суд

В Киеве начался протест против незаконного роспуска Рады. Фото: Відсіч

Под Конституционным судом в Киеве проходит митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента о роспуске парламента.

В акции принимают участие около 20 представителей общественного движения "Отпор", "Свободные люди" и УНСО, сообщает "Укринформ".

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Люди держат плакаты с надписями "Нет конституционному перевороту", "Зеленский, а не позорь Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!".

На месте присутствует патрульная полиция и полиция диалога.

Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. 21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. 23 мая указ вступил в силу после опубликования в "Правительственном курьере".