Роспуск Рады обжалуют в суде

Владимира Зеленского позовет на суд Андрей Парубий. Фото: news24ua.com

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента обжалуют в Конституционном суде. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Парубий в Facebook.

На вопрос одного из комментаторов, "будет ли обжаловано это нарушение Конституции в Конституционном суде", ответил "да".

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.