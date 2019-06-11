Роспуск Рады - это запрос общества на обновление - политический эксперт

"Социологические исследования показывают, что в стране есть высокий запрос на обновление парламента", - политический эксперт Арсений Пушкаренко. Фото: president.gov.ua

Рада уже получила свою оценку от общества, есть серьезный запрос на обновление парламента. Указ президента о роспуске законене и логичен.

Об этом заявил политический эксперт Арсений Пушкаренко в эфире NewsOne.

"Решение о роспуске Рады было политическим, но в рамках правового поля. В марте этого года Киевский апелляционный суд обращался в Верховную Раду с требованием предоставить список коалиции, но спикер Андрей Парубий не выполнил решение суда. Указ президента конституционный, ведь мы все прекрасно понимаем, что в 2016 году из коалиции вышли три фракции - Радикальная партия, "Батькивщина" и "Самопомощь". На тот момент у БПП и "Народного фронта" не было 226 голосов, то есть количественного состава большинства не было. Согласно действующему законодательству, коалиция состоит исключительно из депутатских фракций, а не отдельных депутатов. Соответственно, указ о Роспуск является законным и логичным", - анализирует Пушкаренко.

"Сейчас большинство парламентских политических сил не пройдут в следующий созыв. Эти несколько месяцев не имеют никакого значения, потому что есть запрос общества, парламент уже свою оценку получил. По тем социологическим исследованиям, которые мы видим, фактически, идет запрос на обновление этого парламента", - утверждает эксперт.

"Общество хотело перезапуска парламента и обновления - Зеленский не стал договариваться с кем-то или торговаться. Ющенко такую ​​возможность имел в 2006 году, но пошел на "договорняки" с Симоненко, Морозом и закончил так, как закончил. Зеленский сегодня пытается оправдывать то доверие, которое ему оказали. А это 73 процента избирателей", - акцентировал Пушкаренко.

"Если президент получит большинство или большое количество мандатов, те волевые решения, которые сегодня от него ждут, сможет принимать через Верховную Раду", - утверждает он.

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.