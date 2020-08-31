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понедельник, 31 августа 2020 19:30

Роман Сущенко и Владимир Балух идут на местные выборы с "Европейской солидарностью"

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Роман Сущенко и Владимир Балух идут на местные выборы с &quot;Европейской солидарностью&quot;
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" идет на местные выборы с командой, которая объединила патриотов из разных политических сил, профессиональных, решительных и проевропейских лидеров. От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны - об этом говорили участники съезда партии, который состоялся в Киеве.

"Европейская солидарность" становится центром объединения демократических сил - опытных и новых политиков, которые разделяют идеологию партии. Команды "Европейской солидарность" в областные и городские советы возглавят знаковые личности - в частности, те, кто хорошо знает, что такое европейские ценности, потому что слишком сильно ощутили на себе российскую реальность. Среди них - политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

В команду "Европейской солидарность" присоединились активисты из других политических сил. В частности, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомочі". В Полтаве от ЕС будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт в условиях капитулянтской политики действующей власти.

Для борьбы с пророссийским реваншем списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской солидарность" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - отметил в своем выступлении пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.

"Наша команда продемонстрировала, что при поддержке активных граждан мы способны защищать те ценности, которые за пять лет положены в основу государственного строительства. И армию, и язык, и веру. И мы очень благодарны людям за поддержку и совместную борьбу. Без вас мы бы ничего не добились", - отметил Порошенко.

Он отметил, что нет никаких оснований расслабляться. "Угроза московского реванша не уменьшается. Он - ползучий и медленный, малозаметный для большинства. То, что нас не все и не всегда понимают, не должно мешать нам говорить правду и предупреждать о реальной опасности. Когда нам дано видеть и слышать дальше, чувствовать - сильнее, мыслить - глубже, то надо действовать. Здесь и сейчас. Это и есть признак политического лидерства", - убежден Порошенко.

"Фундамент, который мы заложили в предыдущие годы, оказался достаточно прочным, чтобы кто-то смог его так легко разрушить. Оппозиция - достаточно профессиональной и умной, чтобы утолить бешеный принтер, обесточить турборежим и заблокировать опасные инициативы "зеленой" власти. Граждане - достаточно ответственными и сильными, чтобы наметить четкие красные линии", - отметил Петр Порошенко.

"Европейская солидарность" идет на местные выборы для того, чтобы защитить одну из ключевых реформ нашей команды - децентрализацию, результаты которой воплощены в новые дороги, новый транспорт, отремонтированные школы и детские сады, освещенные улицы и тому подобное. Это происходит потому, что инициированная нашей командой децентрализация дала деньги на места в интересах местных общин. Мало вступить в Европейский Союз - важно европейские стандарты внедрить и обеспечить в Украине. В больших и малых городах, в объединенных общинах", - отмечает Порошенко.

"Украина - сильная. Она имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять против врагов. И чтобы приобрести иммунитет, который защитит от случайных людей, которых ирония судьбы подняла к вершинам власти. Украина будет европейским государством, членом Евросоюза и НАТО", - убежден лидер "Европейской солидарность".

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