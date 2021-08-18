 
Ексклюзивы
1/5
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 432
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2007
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 4356
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 603
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1836
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1926
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 945
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 855
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
25 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
3
3
5
8
5
&quot;Родился в рубашке&quot; - Данылюк попал в ДТП
"Родился в рубашке" - Данылюк попал в ДТП
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
&quot;Наказание нападавшим&quot; - журналисты пришли к МВД
"Наказание нападавшим" - журналисты пришли к МВД
Видео
Все видео
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 603
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1080
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 567
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 0
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
среда, 18 августа 2021 16:19

"Родился в рубашке" - Данылюк попал в ДТП
3

  Комментировать

Данылюк сидит на дереве, которое упало перед ним.
Фото: @o.danyliuk
Показал сломанные колеса.

Бывший секретарь СНБО Александр Данылюк попал в ДТП. Об этом рассказал в Facebook.

Происшествие случилось в ночь с 17 на 18 августа. Политик ехал на мотоцикле, и вдруг непогода прямо перед ним свалила дерево.

"Родился в рубашке. Вчера ночью по дороге домой, проходящей лесом, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево. Сухостой, как потом выяснилось. Но это отдельная история, почему эти деревья не убирают.

Вслед за мной в это дерево - на холме, его снизу не видно - врезался еще и автомобиль и чудом меня не зацепил. Мой ангел-хранитель и в этот момент меня не оставил. Спасибо! И машина почему-то не остановилась сразу. Уже позже ее видел на обочине в 200 метрах от места столкновения капитально поврежденной. Слава Богу, все живы", - рассказал Данылюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Renault перелетел внедорожник и врезался в остановку: кадры аварии

Бывший чиновник заявил, что мотоциклу "каюк".

"Особая благодарность Николаю на Lanos, которой помог собрать вещи, зафиксировать мотоцикл и быстро убрать дерево, чтобы уберечь других от новых столкновений.

Через минут 30 приехала полиция - хорошие ребята. Спросили: "Где дерево?" Дерево оттащили на обочину. Это на нем я гордо сижу.

Берегите себя!" - резюмировал Данылюк.

В июле Данылюка не допустили к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности.

Он проработал в СНБО четыре месяца. Был в штабе Зеленского во время избирательной кампании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Родился в рубашке" - Данылюк попал в ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"

Президента заблокировали на даче

Наводнение забрало 3,7 млн жизней

Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Взорвали главный стратегический объект Украины

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

Самое читаемое
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 5157
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 4743
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 4356
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины Просмотров: 4104
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 3762
Политика
Горбачев вспомнил, как его заставляли ввести чрезвычайное положение
Горбачев вспомнил, как его заставляли ввести чрезвычайное положение
Отсутствие реакции президента на действия Филатова ведет страну к феодализму - эксперт
Отсутствие реакции президента на действия Филатова ведет страну к феодализму - эксперт Просмотров: 243
Израильский суд ищет Коломойского и Боголюбова
Израильский суд ищет Коломойского и Боголюбова Просмотров: 405
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 1773
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
 1 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
7
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 8043
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть