"Родился в рубашке" - Данылюк попал в ДТП

Фото: @o.danyliuk

Бывший секретарь СНБО Александр Данылюк попал в ДТП. Об этом рассказал в Facebook.

Происшествие случилось в ночь с 17 на 18 августа. Политик ехал на мотоцикле, и вдруг непогода прямо перед ним свалила дерево.

"Родился в рубашке. Вчера ночью по дороге домой, проходящей лесом, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево. Сухостой, как потом выяснилось. Но это отдельная история, почему эти деревья не убирают.

Вслед за мной в это дерево - на холме, его снизу не видно - врезался еще и автомобиль и чудом меня не зацепил. Мой ангел-хранитель и в этот момент меня не оставил. Спасибо! И машина почему-то не остановилась сразу. Уже позже ее видел на обочине в 200 метрах от места столкновения капитально поврежденной. Слава Богу, все живы", - рассказал Данылюк.

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Бывший чиновник заявил, что мотоциклу "каюк".

"Особая благодарность Николаю на Lanos, которой помог собрать вещи, зафиксировать мотоцикл и быстро убрать дерево, чтобы уберечь других от новых столкновений.

Через минут 30 приехала полиция - хорошие ребята. Спросили: "Где дерево?" Дерево оттащили на обочину. Это на нем я гордо сижу.

Берегите себя!" - резюмировал Данылюк.

В июле Данылюка не допустили к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности. Он проработал в СНБО четыре месяца. Был в штабе Зеленского во время избирательной кампании.