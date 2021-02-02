РФ собирает Совет безопасности ООН. Будут обсуждать минские соглашения

Совбез ООН соберется в отношении Украины. Фото: Reuters

Российская Федерация инициировала заседание Совета безопасности ООН по Украине.

11 февраля на заседании Совбеза ООН обсудят минские соглашения, свидетельствует программа заседаний.

Однако в самом календаре нет никакой информации о назначенном заседании, кроме того, что его инициировала Россия.

Заседание Совбеза ООН пройдет по видеосвязи в открытом формате.

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Напомним, 2 декабря 2020 года Совет безопасности ООН обсудил выполнение минских договоренностей. Инициатором обсуждений выступила Россия. Великобритания, Соединенные Штаты и Эстония выступили с заявлениями о том, что обсуждение ситуации на Донбассе в Совете безопасности ООН было провокацией со стороны России. Москва не может быть посредником, поскольку является стороной конфликта на востоке Украины.