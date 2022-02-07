РФ сама приблизила НАТО к своим границам – Столтенберг

 
Ексклюзивы
1/5
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1098
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 855
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 405
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 2880
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 531
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1998
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 666
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 288
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
3
12
5
20
Отпуск за 580 тыс. и незадекларированные драгоценности: что засветили &quot;слуги&quot; в Instagram
Отпуск за 580 тыс. и незадекларированные драгоценности: что засветили "слуги" в Instagram
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Видео
Все видео
ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было – Шабунин
ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было – Шабунин
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина
За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 441
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 927
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1764
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1044
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 306
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
понедельник, 07 февраля 2022 23:53

Спецтема: Враг возле украинской границы

РФ сама приблизила НАТО к своим границам – Столтенберг

  Комментировать
РФ сама приблизила НАТО к своим границам – Столтенберг
Столтенберг рассказал о НАТО у российской границы. Фото: Reuters

Если путем военного наращивания вокруг Украины руководство России стремилось отодвинуть силы НАТО от своих границ, то оно достигло прямо противоположных результатов.

"Если Россия действительно хотела видеть меньше сил НАТО вблизи своих границ, она достигла противоположного. После 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и сдвинула на Донбасс на востоке Украины, впервые в истории НАТО впервые развернула боевые группы в восточной части Альянса. Это решение было согласовано во время Варшавского саммита 2016 года. С тех пор НАТО значительно продвинулось вперед, включая создание сил высокой готовности с увеличением количества привлеченных войск, большими объемами воздушного патрулирования и общего присутствия в восточной части Альянса", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО усилит присутствие в Европе, если РФ оставит войска в Беларуси

На текущий кризис, возникший в результате концентрации российских войск вокруг Украины и на ее оккупированных территориях, НАТО отвечает по трем главным направлениям.

Первым является увеличение военного присутствия НАТО на суше, в море и в воздухе, находящееся в компетенции верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. С этой целью союзники по Альянсу, в частности, Испания, Дания, Великобритания и США, предоставили больше возможностей для наблюдения за ситуацией и обеспечения безопасности в восточной части Альянса, особенно в Черноморском регионе.

Второе направление ответа Альянса на агрессивные действия России – повышение готовности сил реагирования НАТО, которые насчитывают 40 000 личного состава, и могут быть быстро развернуты по необходимости. Силы высокой готовности, которые входят в состав этих сил, могут быть применены в течение нескольких дней. При этом союзники выделили больше сил для участия в Силах реагирования НАТО, - в частности, Соединенные Штаты выделили для этой цели дополнительно 8 500 военнослужащих, которые могут быть дислоцированы на территории стран Альянса, отметил он.

"Сейчас мы считаем уточнение нашего долгосрочного присутствия в восточной части Альянса. Пока что ни одно решение не было принято, но этот процесс продолжается внутри НАТО. Мы проводим консультации с нашими командующими относительно такого присутствия, чтобы укрепить нашу политику сдерживания и обороны… Наша главная цель – найти политическое решение. Мы убеждены, что между сдерживанием и обороной, с одной стороны, и стремлением к диалогу - с другой - нет никакого противоречия", - подчеркнул генсек Альянса.

Он отметил, что союзники НАТО готовы обсуждать с Россией широкий круг вопросов, включая контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности. Все эти вопросы отражены в документе, который НАТО передало России для поиска общих подходов к решению существующих беспокойств. Но чтобы это произошло, по словам Столтенберга, Россия должна осуществить деэскалацию и путем переговоров с союзниками по НАТО искать мирный путь вперед.

"Это не дело НАТО – принимать решения по санкциям. Но я приветствую факт, что союзники по НАТО – США, Канада, Великобритания и, безусловно, страны Европейского Союза, четко отметили: если Россия снова использует силы против Украины, цена таких действий будет высока в форме экономических санкций", - сказал Столтерберг.

Базовым сценарием России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине, которой Кремль пытается добиться разными методами. В частности, путем "вбивания клина" между нашей страной и международными партнерами, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РФ сама приблизила НАТО к своим границам – Столтенберг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 16661
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 15626
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 11367
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10332
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 8136
Политика
Байден пообещал уничтожить "Северный поток-2", если Россия полномасштабно вторгнется в Украину
Байден пообещал уничтожить "Северный поток-2", если Россия полномасштабно вторгнется в Украину Просмотров: 27
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ Просмотров: 225
Переговоры между Макроном и Путиным продолжались более пяти часов: о чем договорились
Переговоры между Макроном и Путиным продолжались более пяти часов: о чем договорились Просмотров: 1341
ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было – Шабунин
ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было – Шабунин
 Просмотров: 846
Россияне проводят разведку у границ Украины: к Одессе отправили корабль
Россияне проводят разведку у границ Украины: к Одессе отправили корабль Просмотров: 351
Больше всего комментируют
6
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
"Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса
2
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Голосов: 1268
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть