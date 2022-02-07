РФ сама приблизила НАТО к своим границам – Столтенберг

Столтенберг рассказал о НАТО у российской границы. Фото: Reuters

Если путем военного наращивания вокруг Украины руководство России стремилось отодвинуть силы НАТО от своих границ, то оно достигло прямо противоположных результатов.

"Если Россия действительно хотела видеть меньше сил НАТО вблизи своих границ, она достигла противоположного. После 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и сдвинула на Донбасс на востоке Украины, впервые в истории НАТО впервые развернула боевые группы в восточной части Альянса. Это решение было согласовано во время Варшавского саммита 2016 года. С тех пор НАТО значительно продвинулось вперед, включая создание сил высокой готовности с увеличением количества привлеченных войск, большими объемами воздушного патрулирования и общего присутствия в восточной части Альянса", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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На текущий кризис, возникший в результате концентрации российских войск вокруг Украины и на ее оккупированных территориях, НАТО отвечает по трем главным направлениям.

Первым является увеличение военного присутствия НАТО на суше, в море и в воздухе, находящееся в компетенции верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. С этой целью союзники по Альянсу, в частности, Испания, Дания, Великобритания и США, предоставили больше возможностей для наблюдения за ситуацией и обеспечения безопасности в восточной части Альянса, особенно в Черноморском регионе.

Второе направление ответа Альянса на агрессивные действия России – повышение готовности сил реагирования НАТО, которые насчитывают 40 000 личного состава, и могут быть быстро развернуты по необходимости. Силы высокой готовности, которые входят в состав этих сил, могут быть применены в течение нескольких дней. При этом союзники выделили больше сил для участия в Силах реагирования НАТО, - в частности, Соединенные Штаты выделили для этой цели дополнительно 8 500 военнослужащих, которые могут быть дислоцированы на территории стран Альянса, отметил он.

"Сейчас мы считаем уточнение нашего долгосрочного присутствия в восточной части Альянса. Пока что ни одно решение не было принято, но этот процесс продолжается внутри НАТО. Мы проводим консультации с нашими командующими относительно такого присутствия, чтобы укрепить нашу политику сдерживания и обороны… Наша главная цель – найти политическое решение. Мы убеждены, что между сдерживанием и обороной, с одной стороны, и стремлением к диалогу - с другой - нет никакого противоречия", - подчеркнул генсек Альянса.

Он отметил, что союзники НАТО готовы обсуждать с Россией широкий круг вопросов, включая контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности. Все эти вопросы отражены в документе, который НАТО передало России для поиска общих подходов к решению существующих беспокойств. Но чтобы это произошло, по словам Столтенберга, Россия должна осуществить деэскалацию и путем переговоров с союзниками по НАТО искать мирный путь вперед.

"Это не дело НАТО – принимать решения по санкциям. Но я приветствую факт, что союзники по НАТО – США, Канада, Великобритания и, безусловно, страны Европейского Союза, четко отметили: если Россия снова использует силы против Украины, цена таких действий будет высока в форме экономических санкций", - сказал Столтерберг.

Базовым сценарием России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине, которой Кремль пытается добиться разными методами. В частности, путем "вбивания клина" между нашей страной и международными партнерами, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.