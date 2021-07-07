РФ не мешала учениям Sea Breeze - Пентагон

В Черном море проходят учения. Фото: Украинская правда

Во время проведения учений российские военные не мешали Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

"Никаких препятствий в проведении Sea Breeze не было", заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze", сообщил он.

Маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В целом принимают участие военные из 32 стран.

В ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

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Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф". Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.