РФ не мешала учениям Sea Breeze - Пентагон

Во время проведения учений российские военные не мешали Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.
"Никаких препятствий в проведении Sea Breeze не было", заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze", сообщил он.
Маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.
В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В целом принимают участие военные из 32 стран.
В ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.
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Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф". Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.
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