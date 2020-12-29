Резников раскрыл стратегию России относительно Украины

Резников рассказал, на что надеется Россия в войне с Украиной. Фото: zn.ua

Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью ТСН.

Представители страны-агрессора вполне осознанно постоянно ищут повод отложить переговоры относительно будущего Донбасса, заметил министр.

"Они точно тянут время, придумывая любые причины, и затягивая переговоры. Это очевидно. Блокируя переговоры с июля этого года. Это точно акция с выжидания в поисках наступления каких-либо событий, возможно событий в Украине, а возможно - в западном мире".

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Смена власти в США - это факт, который уже состоялся, теперь осталось только дождаться инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Впрочем, россияне все равно могут надеяться на изменение поведения Вашингтона, а также Евросоюза. Так же они заинтересованы в сценарии кардинальных изменений в пророссийскую сторону в Украине, объяснил Резников.

"Расчет, что, условно говоря, будет дестабилизация в Украине, какие-то пророссийские политические силы получат или не получат какой-то контроль. Ну, вот были местные выборы. Они, возможно, рассчитывали, что у них будет какой-то победный тренд. Но он не состоялся, я считаю. Поэтому ожидания очевидно. А вот ли оно сбудется - маловероятно".

Конечной целью России является не только уничтожение суверенной Украины, но и некое возрождение СССР. Это необходимо РФ, чтобы ее власть не была поверженная, добавил вице-премьер.

Ранее Алексей Резников говорил, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.