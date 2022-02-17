Резников объяснил, почему в "инсайдах" СМИ разные даты вторжения РФ

Данные в иностранных СМИ о вторжении РФ зависят от повестки дня той страны, откуда происходит информационный выход. Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников, комментируя "инсайды" западных СМИ об угрозе нового нападения России, заявил, что каждый преследует свои цели в этой ситуации.

Об этом сказал в интервью "РБК-Украина".

"Желтая пресса делает это с одной целью, более серьезная пытается отслеживать и давать подлинную правду. И каждый делает свою работу", - заметил министр.

Он подчеркнул, что Украина отслеживает изменения обстановки вокруг границ. Сверяет их с данными коллег и партнеров, разведывательного сообщества разных стран. Фактаж совпадает, утверждает министр.

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"Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они сильно зависят от повестки дня той страны, откуда и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и цель", - добавил Резников.

Министр подчеркнул, что цель Украины - сохранить спокойствие и стабильность и устойчивость в обществе.

Ранее Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от украинских границ. Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию, если выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на "учениях".