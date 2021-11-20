Резников не верит в скорейшее вторжение России

Министр заверил, что Украина готова к наступлению. Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в возможность большого наступления России.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон.

"Не верю в это. Потому что не забываем, мы за восемь лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, с солдатами быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну. У нас 400 тыс. или более ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать, если не дай Бог, защищать свою землю. Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет уже", - сказал министр.

Данные украинской разведки совпадают с данными европейской и американской разведок о сосредоточении войск России вблизи Украины. Но оценки разные, сказал он.

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"Мы не паникуем, потому что привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец-то они начали бить тревогу публично и благодаря в том числе средствам массовой информации это привлекло внимание всего мира", - сказал Резников.

Россия может начать вторжение в Украину из-за напряженности на фоне миграционного кризиса и ситуации со снабжением энергоносителей. Об этом США предупредили союзников в Европейском союзе. Оценки экспертов основываются как на пока не обнародованной, так и общедоступной информации.