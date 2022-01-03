Режим Лукашенко направил ноту протеста из-за участия белорусов в марше ко дню рождения Бандеры

По всей стране прошли марши через день рождения Степана Бандеры. Участвовали и белорусы. Фото: Укринформ

Посольство Беларуси в Украине направило в МИД ноту с осуждением участия белорусских активистов в факельном шествии, посвященном дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Там заявили о "молчаливом попустительстве властей Украины массовому участию активистов белорусской экстремистской оппозиции", а также упрекнули в освещении события в украинских СМИ, говорится на сайте диппредставительства.

В посольстве Беларуси выразили "решительный протест" в связи с "наследием радикализации антибелорусской позиции Украины" и требуют "приостановить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом".

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1 января 2022 исполнилась 113-я годовщина со дня рождения украинского политического деятеля, теоретика и идеолога украинского национального движения ХХ века, главы Провода ОУН(б) Степана Бандеры. На акцию 1 января в честь Бандеры в Киеве собралось около тысячи человек. Шествие началось в парке имени Тараса Шевченко. Участники акции несли в руках зажженные факелы, красно-черные флаги и флаги Украины.