Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти

В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов. Фото: Газета 2000

Экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов планирует уже завтра подать заявления в НАБУ и ГБР о якобы совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения.

"В главном фокусе те злоупотребления, которые вызвали наибольший резонанс в обществе. Это хищения в армии, история по оборонному заказу завода "Кузница на Рыбальском" и продажа этого актива за $300 миллионов. Также панамские офшоры пятого президента", - говорит Портнов, передает "Страна".

По его словам, украинские суды удовлетворят ходатайство прокуроров о взятии под стражу Порошенко. Кроме того, он предлагает арестовать имущество пятого президента и его активы, в том числе в оффшорной юрисдикции.

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"В первую очередь уголовное преследование грозит главе фракции БПП в парламенте Артуру Герасимову, главе фракции "Народного Фронта" Максиму Бурбаку, бывшему заместителю главы администрации президента Алексею Филатову, нардепу Сергею Пашинскому и коммерсантам-чиновникам из окружения Порошенко", - добавляет Портнов.

Он не видит себя в системе органов власти при президентстве Зеленского. Однако говорит, что руководителей СБУ Василия Грицака и ГПУ Юрия Луценко нужно отправить в отставку. А у нового президента есть все юридические основания для роспуска Верховной Рады.

В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов. "Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - написал Портнов в Тelegram.