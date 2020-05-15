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пятница, 15 мая 2020 16:35

Реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Порошенко о годовщине декоммунизации

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Реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Порошенко о годовщине декоммунизации
Экс-президент Петр Порошенко: "Декоммунизация стала решающей в массовом возвращении украинцев к собственной исторической памяти". Фото: Daily

Внедрение декоммунизации стало решающим в преодолении амнезии и массовом возвращении украинцев к собственной исторической памяти.

Об этом на странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Вопрос "какая разница" перед нашей командой никогда не стоял. Мы четко понимали украинскую систему координат и видели большую цель. Это позволяло нам принимать правильные стратегические решения. Такие, как декоммунизация. Такие, как официальное государственное признание воинов УПА участниками национально-освободительных соревнований. Это произошло 15 мая 2015 года – трудно поверить, что за 23 года независимости до нас никто не позаботился об элементарной справедливости", – написал Порошенко.

Он отметил, что "так называемый коммунистический интернационализм был технологией имперского влияния на Украину".

"Этому необходимо было положить конец, особенно в условиях российской агрессии. Вот почему пять лет назад 15 мая 2015 года мы приняли закон о декоммунизации", – написал Порошенко.

И добавил: "2014-2019 годы стали решающими в преодолении амнезии и массовом возвращении украинцев к собственной исторической памяти. Основу заложили прочную, никакие реваншисты-безотцовщина этой памяти не сотрут, как бы ни старались. Потому что нам с вами – не все равно".

Напомним, народный депутат Владимир Вятрович объяснил, как необходимо завершить процесс декоммунизации в Украине и как государство должно действовать в этом вопросе.

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Дата
15
мая

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