Реванша антимайданивських сил не будет - Максим Розумный

После парламентских выборов 21 июля 2019 Украина получила очень разрозненную Верховную Раду, в которой будут уверенно чувствовать себя провокаторы и популисты. Будет не хватать коммуникации политиков с народом, - об этом сказал политолог Максим Розумный в интервью Gazeta.ua.

Существенно ли может измениться политический вектор в Украине в соответствии с новым раскладом политических сил в парламенте? Бывшая оппозиция получает достаточно широкое представительство.

Я не думаю, что они восстановят свой статус. Группа Медведчука при Януковиче играла роль менеджеров, посредников, не была самостоятельной силой. Это группа, которая вряд ли самостоятельно способна выступить весомым фактором украинской политики. Это скорее группа политических коммуникаторов. Потому что за ними не стоят предприятия и миллионы людей, как стоят за Ахметовым. Поэтому сказать, что в Украине поменяется власть после парламентских выборов, я не готов. Что точно может поменяться - это политический дискурс. Мы можем потерять нашу правду, за которую мы боролись на майдане - украинский взгляд на вещи. Благодаря мощному медийному ресурсу "Оппозиционная платформа - За жизнь" способна довольно существенно повлиять на ситуацию именно в информационной сфере и сфере общественных коммуникаций.

Информационная война не менее ожесточенная чем война в окопах.

Конечно. Здесь очень весомым фактором может оказаться возможная переориентация Игоря Коломойского с его ресурсами. Он уже начинает подыгрывать российским месседжам, говорит о "гражданском конфликте на Донбассе". Поэтому в информационном пространстве может быть вклад не только Медведчука, Бойко и Рабиновича, но и Коломойского. Информационные ресурсы Пинчука тоже могут изменить в какой-то момент тональность, поскольку у них есть заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Россией. Но это кардинально государственный курс Украины не изменит. Сейчас я вижу угрозу не столько в усилении этих сил, не столько в их медийной присутствия, сколько в слабости украинской патриотической среде. Его идейная база, стратегическое видение, способность принимать решения, гибкость в информационном пол явно недостаточна для того, чтобы делать украинское дело. Это самая большая проблема. На сегодняшний день партии - это одноразовые политические проекты, которые просто собираются, как цирковая труппа, на какой-то один сезон. Или, как команда корабля на берегу собрались, поплыли, вернулись, и все, проект закончен Связь общественности и политиков проблемный. По многим причинам. Наша элита недостаточно воспитана, не достаточно функциональна, не понимает и не умеет многое, она некомпетентная. Но при этом она очень хитрая. Ее некомпетентность дополняется карьеризм. Политическая элита проникнута не судьбой государства, а тем, как остаться на плаву и в креслах министров и депутатов. Когда они принимают любое политическое решение, у них основной критерий - как это скажется на их карьере. Как это повлияет на Украину, им безразлично.

Способны ли повлиять на ситуацию молодые партии, такие как "Голос"?

Я не считаю "Голос" политической партией. Ни он, ни "Слуга народа" не имеют политической субъектности. Я подозреваю, что эта субъектность и не сформируется. Даже в Европейской Солидарности Петра Порошенко политической субъектности так и не возникло. Есть Петр Порошенко, а что представляет собой блок Петра Порошенко Европейская Солидарность, мы так и не поняли. Это мы говорим об опытных политиках, которые уже по 20-30 лет в украинской политике. А в молодых партиях ситуация еще критичнее: просто под честное слово шоумена и музыканта собрались люди, которых мы раньше не знали, они и сами друг друга не знали. И мы ожидаем, что они будут иметь общую программу и общее видение. Так не бывает. Поэтому я думаю, что мы получили очень разрозненную Верховную Раду. Там будут разные голоса, но не будет хватать четких и последовательных позиций. Зато в этой среде уверенно будут чувствовать себя провокаторы и популисты. Коммуникация с народом будет, но она не будет вести к новому качеству политической жизни.

Может ли консолидировать партийцев авторитет лидеров?

Возможно, и нет. Не обязательно новые партии будут послушно исполнять волю Вакарчука или Зеленского. Даже такому лидеру как Петр Порошенко будет нелегко удержать свою команду. Хотя, пожалуй, Европейская Солидарность таки будет одной из самых консолидированных в новом парламенте. С Порошенко осталось ядро ​​его команды, и поэтому разногласий в этой команде не должно быть.

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В нашей истории сильно выраженную субъектность имела разве компартия?

В первые годы независимости политики делились на пророссийских и проевропейских. Условно говоря - коммунисты и руховцы. Это противопоставление было довольно четкое, устойчивое, оно имело идейную мотивацию. И только под конец 1990-х годов эта биполярность распалась. После парламентских выборов 1998 года появился политический плюрализм, который сразу же оседлали и стали использовать в свою пользу олигархические группы. Поэтому на сегодняшний день партии - это одноразовые политические проекты, которые просто собираются, как цирковая труппа, на какой-то один сезон. Или, как команда корабля на берегу собрались, поплыли, вернулись, и все, проект закончен. В таких условиях мы не получим политическую ответственность, какой бы нам хотелось.

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ЦИК обработала 100% протоколов голосования на внеочередных парламентских выборах, впрочем официально об их результатах не объявляла. Больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%. За нее отдали голоса более 6 млн украинцев. На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. Ее поддержали почти 2 млн граждан. "Батькивщина" Юлии Тимошенко получила 8,18% поддержки, что равно более 1 млн голосов. "Европейская солидарнисть" Петра Порошенко в процессе подсчета голосов опустилась с третьей позиции на четвертую. Партия получила 8,1% поддержки, что составляет около 1 млн голосов избирателей. Последней партией, прошедшей в парламент, стала "Голос" Святослава Вакарчука. Она получила 5,82% поддержки, что равно более 850 тыс. голосов.