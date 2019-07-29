Реванша антимайданивських сил не будет - Максим Розумный

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 909
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2493
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 576
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5391
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5671
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1116
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3591
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1909
Фото
Все фото
4
5
9
6
4
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
Видео
Все видео
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5391
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 990
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2619
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 675
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 09:30

Реванша антимайданивських сил не будет - Максим Розумный

  Комментировать
Реванша антимайданивських сил не будет - Максим Розумный

После парламентских выборов 21 июля 2019 Украина получила очень разрозненную Верховную Раду, в которой будут уверенно чувствовать себя провокаторы и популисты. Будет не хватать коммуникации политиков с народом, - об этом сказал политолог Максим Розумный в интервью Gazeta.ua.

Существенно ли может измениться политический вектор в Украине в соответствии с новым раскладом политических сил в парламенте? Бывшая оппозиция получает достаточно широкое представительство.

Я не думаю, что они восстановят свой статус. Группа Медведчука при Януковиче играла роль менеджеров, посредников, не была самостоятельной силой. Это группа, которая вряд ли самостоятельно способна выступить весомым фактором украинской политики. Это скорее группа политических коммуникаторов. Потому что за ними не стоят предприятия и миллионы людей, как стоят за Ахметовым. Поэтому сказать, что в Украине поменяется власть после парламентских выборов, я не готов. Что точно может поменяться - это политический дискурс. Мы можем потерять нашу правду, за которую мы боролись на майдане - украинский взгляд на вещи. Благодаря мощному медийному ресурсу "Оппозиционная платформа - За жизнь" способна довольно существенно повлиять на ситуацию именно в информационной сфере и сфере общественных коммуникаций.

Информационная война не менее ожесточенная чем война в окопах.

Конечно. Здесь очень весомым фактором может оказаться возможная переориентация Игоря Коломойского с его ресурсами. Он уже начинает подыгрывать российским месседжам, говорит о "гражданском конфликте на Донбассе". Поэтому в информационном пространстве может быть вклад не только Медведчука, Бойко и Рабиновича, но и Коломойского. Информационные ресурсы Пинчука тоже могут изменить в какой-то момент тональность, поскольку у них есть заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Россией. Но это кардинально государственный курс Украины не изменит.

Сейчас я вижу угрозу не столько в усилении этих сил, не столько в их медийной присутствия, сколько в слабости украинской патриотической среде. Его идейная база, стратегическое видение, способность принимать решения, гибкость в информационном пол явно недостаточна для того, чтобы делать украинское дело. Это самая большая проблема.

На сегодняшний день партии - это одноразовые политические проекты, которые просто собираются, как цирковая труппа, на какой-то один сезон. Или, как команда корабля на берегу собрались, поплыли, вернулись, и все, проект закончен

Связь общественности и политиков проблемный. По многим причинам. Наша элита недостаточно воспитана, не достаточно функциональна, не понимает и не умеет многое, она некомпетентная. Но при этом она очень хитрая. Ее некомпетентность дополняется карьеризм. Политическая элита проникнута не судьбой государства, а тем, как остаться на плаву и в креслах министров и депутатов. Когда они принимают любое политическое решение, у них основной критерий - как это скажется на их карьере. Как это повлияет на Украину, им безразлично.

Способны ли повлиять на ситуацию молодые партии, такие как "Голос"?

Я не считаю "Голос" политической партией. Ни он, ни "Слуга народа" не имеют политической субъектности. Я подозреваю, что эта субъектность и не сформируется. Даже в Европейской Солидарности Петра Порошенко политической субъектности так и не возникло. Есть Петр Порошенко, а что представляет собой блок Петра Порошенко Европейская Солидарность, мы так и не поняли. Это мы говорим об опытных политиках, которые уже по 20-30 лет в украинской политике. А в молодых партиях ситуация еще критичнее: просто под честное слово шоумена и музыканта собрались люди, которых мы раньше не знали, они и сами друг друга не знали. И мы ожидаем, что они будут иметь общую программу и общее видение. Так не бывает.

Поэтому я думаю, что мы получили очень разрозненную Верховную Раду. Там будут разные голоса, но не будет хватать четких и последовательных позиций. Зато в этой среде уверенно будут чувствовать себя провокаторы и популисты. Коммуникация с народом будет, но она не будет вести к новому качеству политической жизни.

Может ли консолидировать партийцев авторитет лидеров?

Возможно, и нет. Не обязательно новые партии будут послушно исполнять волю Вакарчука или Зеленского. Даже такому лидеру как Петр Порошенко будет нелегко удержать свою команду. Хотя, пожалуй, Европейская Солидарность таки будет одной из самых консолидированных в новом парламенте. С Порошенко осталось ядро ​​его команды, и поэтому разногласий в этой команде не должно быть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, почему ЦИК не объявляет результаты выборов

В нашей истории сильно выраженную субъектность имела разве компартия?

В первые годы независимости политики делились на пророссийских и проевропейских. Условно говоря - коммунисты и руховцы. Это противопоставление было довольно четкое, устойчивое, оно имело идейную мотивацию. И только под конец 1990-х годов эта биполярность распалась. После парламентских выборов 1998 года появился политический плюрализм, который сразу же оседлали и стали использовать в свою пользу олигархические группы.

Поэтому на сегодняшний день партии - это одноразовые политические проекты, которые просто собираются, как цирковая труппа, на какой-то один сезон. Или, как команда корабля на берегу собрались, поплыли, вернулись, и все, проект закончен. В таких условиях мы не получим политическую ответственность, какой бы нам хотелось.

Полное интервью с Максимом Разумным читайте в журнале Країна.

ЦИК обработала 100% протоколов голосования на внеочередных парламентских выборах, впрочем официально об их результатах не объявляла.

Больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%. За нее отдали голоса более 6 млн украинцев.

На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. Ее поддержали почти 2 млн граждан.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко получила 8,18% поддержки, что равно более 1 млн голосов.

"Европейская солидарнисть" Петра Порошенко в процессе подсчета голосов опустилась с третьей позиции на четвертую. Партия получила 8,1% поддержки, что составляет около 1 млн голосов избирателей.

Последней партией, прошедшей в парламент, стала "Голос" Святослава Вакарчука. Она получила 5,82% поддержки, что равно более 850 тыс. голосов.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Реванша антимайданивських сил не будет - Максим Розумный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

В Москве утвердили программу русификации белорусов

Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 60382
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 60210
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце 1 Просмотров: 29268
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 23923
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 19109
Политика
Порошенко неожиданно рассказал об отношении к монобольшинству "Слуги народа"
Порошенко неожиданно рассказал об отношении к монобольшинству "Слуги народа" Просмотров: 603
"У нас были все шансы": Порошенко прокомментировал результаты выборов
"У нас были все шансы": Порошенко прокомментировал результаты выборов Просмотров: 1422
Чистки на Луганщине: Зеленский уволил Артура Короля
Чистки на Луганщине: Зеленский уволил Артура Короля Просмотров: 567
Первых 35 депутатов признали избранными
Первых 35 депутатов признали избранными Просмотров: 315
"Слуга народа"-тамада хочет в транспортный комитет, который может быть выгодным его тестю
"Слуга народа"-тамада хочет в транспортный комитет, который может быть выгодным его тестю Просмотров: 945
Больше всего комментируют
6
Россия раздает недействительные паспорта
5
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
3
Зеленский перепутал название области
Голосов: 8193
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua