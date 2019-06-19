Реванш пророссийских сил – это утопия

Максимум, на что может надеяться Кремль в виде российских компаний, сателлитов, банков, осуществляющих свою деятельность в Украине, - это 10% "Оппозиционного блока". Фото: pinterest

Демократические выборы президента Украины "не по-детски" взбодрили мировой политический истеблишмент. Страна, которую трудно сбить с пути, поскольку она сама не знает, куда идет, обрела лидера, которого после победы в президентской гонке практически все крупные медиа назвали "клоуном". Это стало неожиданностью лишь для Петра Порошенко, но не для страны-агрессора России, ожидавшей увидеть во главе Украины неопытного, подконтрольного, пророссийского президента, готового на любых условиях прекратить военные действия на востоке страны. Казалось, что первоначальная риторика кандидата в президенты Зеленского таковой и являлась. Эйфория "непримиримого братского" народа волнами накрывала медиа пространство, подогревая опасения национал-патриотической части украинского политикума относительно того, что маятник качнется в другую сторону, и Украина утратит независимость.

Оптимистично настроенная реваншистская часть бомонда, бежавшая из Киева под слоганом "чемодан-вокзал-россия", с упакованными чемоданами ждет обратного поезда, анонсируя даты своего возвращения и делясь фантазиями о том, как они поступят с патриотически настроенными гражданами Украины.

Вопреки ожиданиям и прогнозам, после президентских выборов резкого изменения внешнеполитического вектора Украины не произошло. Недавние заявления Кремля относительно "сдержанного оптимизма" по поводу политики новоизбранного президента Украины – это "хорошая мина при плохой игре". Оказалось, что при Порошенко, которого Россия считала причиной всех своих поражений на геополитическом поле, запущены необратимые процессы, и это гораздо более серьезная угроза для имперских планов и амбиций России.

Вопреки опасениям украинских национал-патриотов и ожиданиям пророссийских сил, новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером заявил о неизменности приоритетов, закрепленных в Конституции Украины, а именно: стратегического курса государства на приобретение полноправного членства ЕС и НАТО. Более того, международное сообщество из уст президента Украины услышало, что Россия – это страна-агрессор. То, что за пять лет войны не смог артикулировать Петр Порошенко, у Зеленского получилось выговорить с первого раза. Более того, еще до своей встречи с Путиным, который так и не решился "бесплатно" поздравить новоизбранного президента Украины, Зеленский уже отправил ему месседж о том, что Донбасс и Крым – это Украина.

Если бы проблема возвращения безраздельного влияния России на Украину состояла лишь в личности президента, возможно, Кремль не стал бы так нервничать. История помнит "сработавший детонатор" Революции Достоинства в Украине, когда действующий до декабря 2013 года президент Янукович, после встречи с Путиным за закрытыми дверями, резко развернул внешнеполитический курс страны накануне подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Однако сегодня абсолютно очевидно, что и новый парламент не станет явно реваншистским.

Максимум, на что может надеется Кремль и его приспешники в виде российских компаний, сателитов, банков, осуществляющих свою деятельность в Украине, – это 10 % "Оппозиционного блока" и незначительное количество депутатов-мажоритарщиков. Мало того, что в парламент проходят явно прозападный "Голос" и "Европейская стратегия", так и лидирующая в избирательной гонке партия "Слуга народа", исходя из анализа списка, явно состоит не из рьяных сторонников "русского мира". На сегодняшний день реванш пророссийских сил в законодательном органе - это утопия.

Нельзя сбрасывать со счетов и многочисленные политические структуры на международном, национальном и местном уровнях, которые тоже не только сохраняют стойкость, но и проявляют высокую активность.

Россия ведет с Украиной многолетнюю гибридную войну, но оказалось, что на этом фронте против агрессора удается не только устоять, но и нанести существенный удар. Для того, чтобы защитить родные земли, не всегда нужны окопы, массированный огонь и решения главнокомандующего. Сконцентрировав все усилия на борьбе с бывшим президентом Порошенко, Россия несет потери там, где казалось, ей уже удалось "окопаться".

Вот только один пример: довольно мощная атака на гибридные войска страны-агрессора осуществлена Киевским городским советом: вступило в силу принятое решение "Об установлении запрета передачи имущества и земель коммунальной собственности территориальной общины города Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых есть часть государства-агрессора".

За этой длинной бюрократической формулировкой стоит жесткая позиция политического бомонда Киева – лишить возможности юридические лица, находящиеся в собственности страны-агрессора, а это, в первую очередь, российские государственные банки, получить в пользование столичную землю. А такие попытки были. Ярким свидетельством является ситуация с попыткой переоформить 3,4 га земли, на которой находится ТЦ "Магеллан", на российский Сбербанк.

Теперь эта "законная" схема остановлена, и надеяться на поддержку коллаборантов и реваншистов в парламенте или администрации президента, не представляется возможным. В условиях гибридной войны подобные решения не будут одиночными: тысячи маленьких точечных ударов, наступлений и контрнаступлений, в конечном счете, приведут к большой победе.

Принятие Киевсоветом моратория - это не только яркое проявление существования антироссийского лобби, но и подтверждение последовательности и сохранения внешнеполитического курса независимой Украины.

Очевидно, реваншистам придется распаковывать чемоданы – направление "Россия-вокзал-Украина" отменяется.

Изменение климата в Украине не способствует развитию российского бизнеса. По прогнозам, будет еще жарче.