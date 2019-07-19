Ресторатор Тищенко нарушил закон - ЦИК отреагировала

ЦИК удовлетворила жалобу против Тищенко. ФОТО: СТБ

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение кандидату в депутаты Николаю Тищенко за незаконную предвыборную агитацию.

В Комиссию поступила соответствующая жалоба от доверенного лица кандидата в народные депутаты Украины в избирательном округе № 219 Натальи Якименко, передает официальный сайт ЦИК.

После рассмотрения самого обращения и приложенных к нему материалов жалобу решили удовлетворить.

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"Указанного кандидата обязали воздержаться от проведения агитационных мероприятий в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях, а также агитационных мероприятий, которые сопровождаются угрозами или иными действиями, которые препятствуют свободному формированию и свободному выявлению воли избирателей", - отмечается в сообщении ЦИК.

Известный ресторатор, телеведущий и общественный деятель Николай Тищенко баллотируется по 219 округу Киева от партии "Слуга Народа".