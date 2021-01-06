Решили восстановить Министерство аграрной политики

Предложения по изменениям должны подготовить за месяц. Фото: pinterest.com

Кабинет министров Украины планирует восстановить Министерство аграрной политики и продовольствия до 1 февраля 2021 года.

Правительство приняло соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Кабинет министров Украины постановляет: отменить решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства", - пишут в сообщении.

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За месяц министерства должны подготовить проекты положений, предложения об изменениях и представить их на рассмотрение правительства.

В постановлении также указано, что изменения должны произойти не позднее 1 февраля.

За декабрь 2020 года украинские резервы выросли на 11,5%. Размер резервов увеличился благодаря международным займам.