Рекомендовал прекратить медиаактивность - Зеркаль о советах Ермака

"Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября к победе в Гааге, я не дала ни одного интервью, я не прокомментировала ни одного события и не вышел ни один пост", - Зеркаль. ФОТО: Facebook

Помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление работы, в сентябре рекомендовал заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль "прекратить Медиаактивность".

Об этом она рассказала в радиоэфире "НВ".

"Мы говорили по поводу последних моих интервью. И он (Ермак - Gazeta.ua) настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода", - сказала она.

"И я потом более двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента - Gazeta.ua) видят развитие событий. Я не получала никаких установок до того, как я комментировать, и я избегала любых комментариев. Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября к победе в Гааге, я не дала ни одного интервью, я не прокомментировала ни одного события и не вышел ни один пост . "

Она прислушалась к совету Ермака, учитывая ее важность "завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будет продолжение игры: Зеркаль назвала главную цель Путина на встрече с Зеленским

Зеркаль считает, что такая просьба могло быть озвучено потому, что она не является частью команды, которая принимает решения. Поэтому комментарии могли бы "повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".

Обсуждение советов Ермака происходило в контексте опубликованного в The New York Times интервью Елены Зеркаль. В нем говорится о том, что она знала о задержке военной помощи для Украины со стороны США, но она молчала по просьбе помощника президента Андрея Ермака. В эфире "Радио НВ" она это возралила, указав, что Ермак не просил ее не комментировать вопрос с военной помощью. Зеркаль уходит из Министерства иностранных дел - о своем решении сообщила еще летом.