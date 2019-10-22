Рекламы азартных игр в Украине не должно быть - экспертка

Бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельского прокомментировала правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса

Любые аддиктивные товары должны быть ограниченными в рекламировании, а рекламы азартных игр не должно быть вообще.

Об этом, как сообщает "УНИАН", в интервью изданию "Главком" заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса.

"Реклама же направлена на то, чтобы у потребителя возникло желание приобрести такой товар. Есть ли у государства желание стимулировать игру в азартные игры? Очевидно же, что нет", - отметила она.

По словам Загребельской, реализация этого запрета зависит от того, какому органу будет поручено осуществлять контроль, каким будет механизм запуска этого органа, какие у него будут возможности.

"Это надо прописывать в законе. А то дети уже даже не догадываются, что азартные игры у нас запрещены", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Агия Загребельская считает, что запрет на рекламу азартных игр должен быть интегрирован в закон.