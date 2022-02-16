Рейтинг Зеленского уменьшается - опрос

Тех, кто поддержал бы Зеленского на выборах, не становится больше. Фото: president.gov.ua

За Владимира Зеленского на выборах президента проголосовали бы 25,1% среди определившихся с выбором. По сравнению с декабрем это меньше на 2%.

Результаты социологического опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.

За Петра Порошенко бы проголосовали 21,8%, он нарастил на 2%.

За Юлию Тимшенко – 11,8% (+0,5), Юрия Бойко – 8,3% (+1,7), Дмитрия Разумкова – 7,2% (+0,9), Евгения Мураева – 6,5%, Игоря Смешко – 6,1% (-1,6), Владимира Гройсмана – 4,8% (-0,3), Олега Ляшко – 3,9% (-0,9).

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Социологи опросили по телефону 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Погрешность исследования не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для 25%, 1,5% – к 10%, 1,1% – к 5%.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019-го за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором – 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.