Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку

Пятый президент Украины Петр Порошенко. Фото:"ЕС"

"Европейская Солидарность" – лидер партийного рейтинга Украины. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, политическую силу поддержали бы 17,1% украинцев. "Слуга народа" опустилась на второе место, ее рейтинг составляет 15%.

Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 26 по 29 ноября.

Это уже второй опрос КМИС в этом году, который закрепляет лидерство за "Европейской солидарностью". Кроме того, большинство опрошенных считают "Европейскую Солидарность" главной и реальной оппозицией к власти. Такое мнение разделяют 28,6% опрошенных украинцев.

Следует заметить, что вместе с партийным рейтингом растет и личная поддержка Петра Порошенко. За месяц она увеличилась на 2,2%.

В то же время, рейтинг президента Владимира Зеленского стремительно падает. Такую тенденцию показывают различные социологические опросы, проведенные в октябре и ноябре. Его поддержка колеблется в пределах 22-25% и продолжает падение. Также сокращается разрыв между Порошенко и Зеленским.

Социологи отмечают, что изменение симпатий украинцев связано с усталостью от беспомощности власти. "Вагнергейт", офшоры, обострение на Донбассе, экономический кризис – настраивают критично даже самых преданных сторонников Зеленского.

Согласно исследованию КМИС, большинство украинцев считают Зеленского некомпетентным и не поддерживают второй срок его президентства. 51,6% респондентов считают, что в случае вторжения России Зеленский будет не способен эффективно сработать как верховный главнокомандующий, 58,2% – против его баллотирования на второй срок.